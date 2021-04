Tommaso Stanzani rivelazione su “Amici”: «Ora i miei genitori mi sostengono» (Di sabato 10 aprile 2021) «Mi sto riprendendo dalle emozioni provate per l’eliminazione, ma ora sono felicissimo». Queste le parole di Tommaso Stanzani, il talentuoso ballerino eliminato nel corso della terza puntata del serale di “Amici” di Maria De Filippi, nella sua prima intervista tv a “Verissimo”. Il giovane, che è stato allievo della maestra più temuta della scuola, Alessandra Celentano, ha parlato a cuore aperto della popolarità arrivatagli addosso e di come sta vivendo questo momento. leggi anche l’articolo —> Chi è Tommaso Stanzani, vita privata e carriera: tutto sul ballerino di “Amici 20” «L’eliminazione è stata inaspettata, perché mi sentivo già tanto cambiato nel mio percorso di crescita, ma non mi voglio fermare. Questo è stato il mio inizio e mi ha fatto capire tante cose sia dal punto di ... Leggi su urbanpost (Di sabato 10 aprile 2021) «Mi sto riprendendo dalle emozioni provate per l’eliminazione, ma ora sono felicissimo». Queste le parole di, il talentuoso ballerino eliminato nel corso della terza puntata del serale di “” di Maria De Filippi, nella sua prima intervista tv a “Verissimo”. Il giovane, che è stato allievo della maestra più temuta della scuola, Alessandra Celentano, ha parlato a cuore aperto della popolarità arrivatagli addosso e di come sta vivendo questo momento. leggi anche l’articolo —> Chi è, vita privata e carriera: tutto sul ballerino di “20” «L’eliminazione è stata inaspettata, perché mi sentivo già tanto cambiato nel mio percorso di crescita, ma non mi voglio fermare. Questo è stato il mio inizio e mi ha fatto capire tante cose sia dal punto di ...

