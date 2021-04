Storia di Giuseppina, 65 anni, in isolamento a Rebibbia col Covid (Di sabato 10 aprile 2021) AGI - Una donna di 65 anni, positiva al Covid, è da un mese in isolamento in una cella del carcere romano di Rebibbia, senza la possibilità di vedere nessuno, con soltanto una branda e un wc a disposizione. Una situazione che per la famiglia è tanto più drammatica in quanto la donna, Giuseppina Cianfoni, "ha preso il Covid in carcere, dove si trova reclusa da due mesi per un vizio nel ricorso in appello presentato dal suo difensore tre giorni dopo la scadenza prevista". A raccontare la Storia all'AGI è la figlia di Giuseppina Cianfoni, Rossella Anitori. "Mia madre ha lavorato per 30 anni come dirigente alla Conservatoria dei registri di Velletri. Nel 2011 è iniziata un'indagine della procura di Velletri che ha portato nel febbraio 2020 alla condanna in primo grado a 3 ... Leggi su agi (Di sabato 10 aprile 2021) AGI - Una donna di 65, positiva al Covid, è da un mese inin una cella del carcere romano di, senza la possibilità di vedere nessuno, con soltanto una branda e un wc a disposizione. Una situazione che per la famiglia è tanto più drammatica in quanto la donna,Cianfoni, "ha preso il Covid in carcere, dove si trova reclusa da due mesi per un vizio nel ricorso in appello presentato dal suo difensore tre giorni dopo la scadenza prevista". A raccontare laall'AGI è la figlia diCianfoni, Rossella Anitori. "Mia madre ha lavorato per 30come dirigente alla Conservatoria dei registri di Velletri. Nel 2011 è iniziata un'indagine della procura di Velletri che ha portato nel febbraio 2020 alla condanna in primo grado a 3 ...

