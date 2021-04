Selvaggia Lucarelli attacco a Tommaso Zorzi “Sarebbe meglio se …” (Di sabato 10 aprile 2021) Momento davvero magico per Tommaso Zorzi ovvero il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello vip, finito soltanto da alcune settimane. Dopo aver concluso questa bellissima esperienza Tommaso è stato immediatamente catapultato in un altro reality. Come sappiamo infatti, a pochi giorni dall’uscita della casa più spiata d’Italia, Tommaso è stato nominato opinionista della nuova edizione dell’Isola dei famosi. Ma non finisce qui, visto subito dopo al noto influencer è stato anche proposto di condurre un programma tutto suo, che andrebbe in onda su Mediaset Play. Ma di cosa si tratta? Tommaso Zorzi, il vincitore del GF Vip al timone di un nuovo programma Punto Z ll programma in questione si chiamerebbe Punto Z, dove sostanzialmente Tommaso che è il ... Leggi su baritalianews (Di sabato 10 aprile 2021) Momento davvero magico perovvero il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello vip, finito soltanto da alcune settimane. Dopo aver concluso questa bellissima esperienzaè stato immediatamente catapultato in un altro reality. Come sappiamo infatti, a pochi giorni dall’uscita della casa più spiata d’Italia,è stato nominato opinionista della nuova edizione dell’Isola dei famosi. Ma non finisce qui, visto subito dopo al noto influencer è stato anche proposto di condurre un programma tutto suo, che andrebbe in onda su Mediaset Play. Ma di cosa si tratta?, il vincitore del GF Vip al timone di un nuovo programma Punto Z ll programma in questione si chiamerebbe Punto Z, dove sostanzialmenteche è il ...

Advertising

stanzaselvaggia : Ho pensato alla mamma di Denise Pipitone e mi è venuto in mente Changeling, il film in cui il sistema deve per forz… - stanzaselvaggia : In tema di parità e di rispetto per le donne dobbiamo fare ancora molta strada. E vorremmo farla, possibilmente, se… - margbonit : @Casellabooksweb Dolce Alessandra. Ho letto la tua intervista con Selvaggia Lucarelli. Sei una Donna molto bella. Un abbraccio - FioriFlavio : RT @MadameA02: @Casellabooksweb ho letto la tua intervista con Selvaggia Lucarelli. Mi sono commossa. Auguro a tutti di provare un amore co… - crisci_lorenzo : RT @MadameA02: @Casellabooksweb ho letto la tua intervista con Selvaggia Lucarelli. Mi sono commossa. Auguro a tutti di provare un amore co… -

Ultime Notizie dalla rete : Selvaggia Lucarelli Uomini e Donne, protagonista fa partire una denuncia: "Violenza nei miei confronti" Supportata anche da Selvaggia Lucarelli , Aurora ha deciso di rivolgersi alle autorità per quello che è accaduto alla corte di Maria De Filippi. A questo punto direi di chiudere la vicenda nelle sedi ...

Tommaso Zorzi, 'Punto Z' criticato da Selvaggia Lucarelli L'ex vincitore del GF Vip, Tommaso Zorzi, è alle prese con il suo nuovo programma, Punto Z. Ma Selvaggia Lucarelli lo critica duramente. La rete Mediaset ha puntato molto su Tommaso Zorzi, ultimo vincitore del Grande Fratello Vip, tanto da fargli presentare un programma tutto suo, Punto Z, che ...

Selvaggia Lucarelli racconta la sua relazione tossica: “Pulii le fughe nere della doccia-mosaico con… Il Fatto Quotidiano Selvaggia Lucarelli attacco a Tommaso Zorzi “Sarebbe meglio se Ma per quale motivo? Una tra tutte, proprio lei Selvaggia Lucarelli, la quale si sarebbe espressa, dicendo che il programma in questione non ha contenuti e ci sarebbero addirittura delle allusioni ...

UeD: la dama fa scattare la denuncia Con i supporto di Selvaggia Lucarelli, Aurora ha deciso di chiedere aiuto alle forze dell’ordine per quanto accaduto con il cavaliere nel salotto di Maria De Filippi. A raccontarlo è la Tropea stessa, ...

Supportata anche da, Aurora ha deciso di rivolgersi alle autorità per quello che è accaduto alla corte di Maria De Filippi. A questo punto direi di chiudere la vicenda nelle sedi ...L'ex vincitore del GF Vip, Tommaso Zorzi, è alle prese con il suo nuovo programma, Punto Z. Malo critica duramente. La rete Mediaset ha puntato molto su Tommaso Zorzi, ultimo vincitore del Grande Fratello Vip, tanto da fargli presentare un programma tutto suo, Punto Z, che ...Ma per quale motivo? Una tra tutte, proprio lei Selvaggia Lucarelli, la quale si sarebbe espressa, dicendo che il programma in questione non ha contenuti e ci sarebbero addirittura delle allusioni ...Con i supporto di Selvaggia Lucarelli, Aurora ha deciso di chiedere aiuto alle forze dell’ordine per quanto accaduto con il cavaliere nel salotto di Maria De Filippi. A raccontarlo è la Tropea stessa, ...