Sampdoria-Napoli: Gattuso ritrova Ospina, chance in attacco per Osimhen (Di sabato 10 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSeduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Sampdoria a Marassi in programma domani alle ore 15 per la 30esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con una fase di torello. Successivamente seduta finalizzata alla velocità ed esercitazione tattica suddivisa per reparti. Chiusura con serie di tiri in porta. Nella sfida di Marassi contro la Sampdoria nel 4-2-3-1 dei partenopei dovrebbe rivedersi Ospina tra i pali, con difesa a quattro composta da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. In mediana Rino Gattuso conferma la coppia Demme-Fabian, con Politano che si riprende il posto a destra al fianco di Zielinski e Insigne a completare il tridente dietro alla punta. In avanti ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSeduta mattutina per ilal Training Center. Gli azzurri preparano il match contro laa Marassi in programma domani alle ore 15 per la 30esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con una fase di torello. Successivamente seduta finalizzata alla velocità ed esercitazione tattica suddivisa per reparti. Chiusura con serie di tiri in porta. Nella sfida di Marassi contro lanel 4-2-3-1 dei partenopei dovrebbe rivedersitra i pali, con difesa a quattro composta da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. In mediana Rinoconferma la coppia Demme-Fabian, con Politano che si riprende il posto a destra al fianco di Zielinski e Insigne a completare il tridente dietro alla punta. In avanti ...

