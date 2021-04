Roma | sedicenne vola giù dalle scale e muore Si segue la pista del gioco social

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 10 aprile 2021) Disperazione e interrogativi cui le indagini dovranno dare una risposta. Questi i sentimenti che scaturiscono dalla misteriosa morte di un ragazzo di sedici anni a. Giovedì pomeriggio il suo corpo è stato ritrovato in fondo alla tromba delle. E’ stata sua madre, che lo stava cercando, a scoprire l’orrore. Per il giovane l’intervento dei sanitari del 118, subito accorsi, è stato inutile. E’ accaduto – scrive Il Messaggero – in “una elegante palazzina di sei piani a Fonte Meravigliosa, tra Vigna Murata e la Cecchignola”. Il ragazzo non aveva motivi per pensare al suicidio Ilnon aveva motivi per pensare al suicidio: questo quanto i familiari hanno riferito agli inquirenti. Il ragazzo del resto non ha lasciato lettere di addio. Né aveva problemi a scuola o con i genitori. Un ragazzo tranquillo, educato, legato alla ...