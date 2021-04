Napoli | commercianti “in mutande” | “Abbigliamento in crisi Perché solo i negozi di intimo restano aperti?”

(Di sabato 10 aprile 2021) Una catena umana formata da un centinaio di. Invece di tenersi per mano (cosa peraltro vietata dalle normative anticovid), i manifestanti hanno frapposto tra loro una mutanda. È infatti questo il simbolo scelto per la singolare protesta da Confcommercio: una catena umana in movimento che si è snodata fra le principali vie dello L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

repubblica : Crisi, la protesta degli slip: a Napoli catena umana dei commercianti contro la zona rossa - melitonline : Il quartiere Chiaia da inizio pandemia ha registrato la chiusura di oltre 15 attività Stamane i commercianti del q… - cronista73 : Maresca (pm e papabile candidato) si schiera con i commercianti - Giulio29375125 : Grazie a chi penza alla salute lasciando una Regione gia allo sbando economico in zona rossa senza contagi. Alla f… - rep_napoli : Crisi, la protesta degli slip: a Napoli catena umana dei commercianti contro la zona rossa [di Tiziana Cozzi] [aggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli commercianti

Una lunga catena umana che parte da piazza Santa Caterina da Siena e attraversa via dei Mille : così idi Chiaia , a, hanno voluto manifestare per chiedere di riaprire le proprie attività in sicurezza. E' stato ribattezzato il "flash mob della mutanda" , per la scelta di scendere ......oggi dagli operatori e dipendenti del turismo in una manifestazione di protesta a Forio (), ... degli albergatori, dei ristoratori, dei tour operator, deitutti messi alle strette dal ...Singolare protesta dei commercianti napoletani: una catena umana "collegata" da slip e boxer: "Cominceremo a venderli anche noi" ...Una lunga catena umana che parte da piazza Santa Caterina da Siena e attraversa via dei Mille: così i commercianti di Chiaia, a Napoli, hanno voluto manifestare per chiedere di riaprire le proprie att ...