Moby Prince | Mattarella | dolore straziante | pensiero a famiglie vittime

(Di sabato 10 aprile 2021) 'Ricorrono trent'anni dall'immane tragedia che coinvolse il traghetto. Centoquaranta persone, passeggeri ed equipaggio, persero la vita in seguito alla collisione con una petroliera e all'...

Advertising

fattoquotidiano : Moby Prince, il documento dell’Aeronautica in esclusiva: “La Capitaneria a mezzanotte disse che erano tutti morti e… - fanpage : Sono passati 30 anni dalla tragedia della #MobyPrince, 140 morti, un solo sopravvissuto e ancora nessun colpevole - Agenzia_Ansa : Moby Prince, 30 anni fa una tragedia rimasta mistero #ANSA - MassimoChiaram7 : RT @ilfattoblog: #MOBYPRINCE Trent'anni dopo si attendono ancora verità e giustizia [LEGGI] - UrbimanoOrbi : @IveserVenezia @RaiNews MOBY PRINCE: Sono stato a bordo della Moby Prince sei mesi prima della tragedia, l'equipagg… -

Ultime Notizie dalla rete : Moby Prince

Nella più grande sciagura della marineria civile italiana, le cui cause non sono mai state accertate, morirono 140 persone 10 aprile 1991, 22.25. Nella rada di Livorno il traghettodella Navarma entrò in collisione con una petroliera della Snam, l'Agip Abruzzo, a 2,7 miglia dalla costa. La prua del traghetto squarciò una delle cisterne del greggio trasportato e si ...La loro vita si spezza il 10 aprile 1991 sullainsieme a quella di altre 136 persone nella più grande strage della marineria civile italiana. Gli articoli di Alessandro Pirina, Alessandra ...Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rilasciato un messaggio. “Ricorrono trent’anni dall’immane tragedia che coinvolse il traghetto Moby Prince. Centoquaranta persone, passeggeri ed ..."Ricorrono trent’anni dall’immane tragedia che coinvolse il traghetto Moby Prince. Centoquaranta persone, passeggeri ed equipaggio, persero la vita in seguito alla collisione con una petroliera e ...