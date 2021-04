Marc Marquez torna in MotoGp: arriva l’ok dei medici, sarà in gara già a Portimao (Di sabato 10 aprile 2021) Luce verde: Marc Marquez può tornare a correre con la sua Honda in MotoGp. Dopo un’intera stagione passata a guardare i colleghi e lo stop prolungato alle prime due gare del 2021 in Qatar, ora è arrivato il via libera dei medici: “Nella situazione attuale, Marquez può tornare alle competizioni, assumendosi il ragionevole rischio implicito nella sua attività sportiva”, scrive il team Honda Repsol in una nota. “Nella revisione effettuata su Marc Marquez dall’équipe medica dell’Ospedale Ruber Internacional, quattro mesi dopo l’intervento, guidata dai dottori Samuel Antuña e Ignacio Roger de Oña, e composta dai dottori De Miguel, Ibarzabal e García Villanueva, per una pseudoartrosi infetta l’omero destro, è stata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) Luce verde:puòre a correre con la sua Honda in. Dopo un’intera stagione passata a guardare i colleghi e lo stop prolungato alle prime due gare del 2021 in Qatar, ora èto il via libera dei: “Nella situazione attuale,puòre alle competizioni, assumendosi il ragionevole rischio implicito nella sua attività sportiva”, scrive il team Honda Repsol in una nota. “Nella revisione effettuata sudall’équipe medica dell’Ospedale Ruber Internacional, quattro mesi dopo l’intervento, guidata dai dottori Samuel Antuña e Ignacio Roger de Oña, e composta dai dottori De Miguel, Ibarzabal e García Villanueva, per una pseudoartrosi infetta l’omero destro, è stata ...

