Marc Marquez pronto a tornare in MotoGP a Portimao (Di sabato 10 aprile 2021) Dopo la delusione di non averlo visto in Qatar, Marc Marquez è ora realmente pronto a tornare in MotoGP. La visita di controllo, inizialmente in programma per il 12 aprile, è stata svolta ieri. L’esito è stato positivo e Marc, dopo nove lunghi mesi, può tornare finalmente nella sua metà di box al fianco di Pol Espargaro. Lo staff medico che lo ha operato a dicembre ha permesso all’otto volte campione del mondo di rimettersi in gioco. Ora dovrà tentare di recuperare quei 40 punti che lo distanziano da Johann Zarco, attuale leader della classifica. Con 17 gare da disputare, il compito non sembra arduo per Marc Marquez. Restano comunque tanti dubbi sulla sua competitività. Nove mesi lontano dall’abitudine della MotoGP ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 10 aprile 2021) Dopo la delusione di non averlo visto in Qatar,è ora realmentein. La visita di controllo, inizialmente in programma per il 12 aprile, è stata svolta ieri. L’esito è stato positivo e, dopo nove lunghi mesi, puòfinalmente nella sua metà di box al fianco di Pol Espargaro. Lo staff medico che lo ha operato a dicembre ha permesso all’otto volte campione del mondo di rimettersi in gioco. Ora dovrà tentare di recuperare quei 40 punti che lo distanziano da Johann Zarco, attuale leader della classifica. Con 17 gare da disputare, il compito non sembra arduo per. Restano comunque tanti dubbi sulla sua competitività. Nove mesi lontano dall’abitudine della...

Advertising

SkySportMotoGP : Marc Marquez, a Portimao il ritorno in pista in MotoGP: la conferma della Honda #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - fattoquotidiano : Marc Marquez torna in MotoGp: arriva l’ok dei medici, sarà in gara già a Portimao - Eurosport_IT : Dopo 3 operazioni, 265 giorni e 16 GP saltati per infortunio @marcmarquez93 è pronto a tornare in pista: a Portimão… - ZamunerB : RT @AndreaEttori: Per #Marquez non sarà semplice, quasi 12 mesi (e quello che ha passato) senza moto non sono da sottovalutare. Gli altri n… - sebavettels : RT @hermionesbrain: BUONGIORNO A TUTTI SOPRATTUTTO AL SIGNORE CHE HA DATO L’OK A MARC MARQUEZ -