LOL è stata una fabbrica di meme. Sono migliaia i tweet per lo show con i comici che non possono ridere (Di sabato 10 aprile 2021) Quanto posSono valere 6 ore dentro a una stanza, tentando di far ridere i tuoi posticci coinquilini, mentre tu cerchi di non accennare nemmeno un sorriso per non essere prima ammonito e poi squalificato? Oltre 11 mila tweet solo nelle ultime 24 ore. Questo è il numero che segna il contatore Hashtag.org leggendo i cinguetti di tutti coloro che si ritrovano a parlare di LOL – Chi ride è fuori, l’ultima creatura di Amazon Prime Video. Oltre alle centinaia di post apparsi su Facebook. Protagonisti dieci comici, svariati oggetti di scena, travestimenti, Fedez e Mara Maionchi alla conduzione, e 100 mila euro di montepremi da devolvere in beneficenza. April 8, 2021 Un programma di fatto all’insegna dello spoiler, se pensiamo che dopo neanche tre ore dalla messa in onda dei primi quattro episodi – gli ultimi due ... Leggi su open.online (Di sabato 10 aprile 2021) Quanto posvalere 6 ore dentro a una stanza, tentando di fari tuoi posticci coinquilini, mentre tu cerchi di non accennare nemmeno un sorriso per non essere prima ammonito e poi squalificato? Oltre 11 milasolo nelle ultime 24 ore. Questo è il numero che segna il contatore Hashtag.org leggendo i cinguetti di tutti coloro che si ritrovano a parlare di LOL – Chi ride è fuori, l’ultima creatura di Amazon Prime Video. Oltre alle centinaia di post apparsi su Facebook. Protagonisti dieci, svariati oggetti di scena, travestimenti, Fedez e Mara Maionchi alla conduzione, e 100 mila euro di montepremi da devolvere in beneficenza. April 8, 2021 Un programma di fatto all’insegna dello spoiler, se pensiamo che dopo neanche tre ore dalla messa in onda dei primi quattro episodi – gli ultimi due ...

Advertising

trash_italiano : Alla fine scopriremo che questa puntata di #Amici20 è stata fatta solo per avere materiale per la seconda edizione di LOL. - nicstringimi : io non sono una fan scatenata degli one direction, non lo sono mai stata in realtà non so neanche cosa stiano facen… - _mariannapina : @spacewalkergirl e continuaaaa, secondo me pensa che non se stata interrogata lol - iridisflamma : Sapevo quali erano le condizioni stabilite in famiglia: o studi, o lavori. Sono stata estremamente fortunata. È cap… - diorvedwards : @ADVREXLOU se fossi a lol sarebbe stata la battuta per cui me ne sarei andata -