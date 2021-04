“L’ha voluto lui” Funerali principe Filippo | cosa succede per l’addio del marito di Elisabetta II

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 10 aprile 2021) Morte del, la celebrazione deirivista segue le restrizioni dettate dal coronavirus. In memoria del duca di Edimburgo tutto si svolgerà in forma privata ed entro 10 giorni nella Saint George’s Chapel del Castello di Windsor. Questo è quanto si apprende da alcune fonti interne a Buckingham Palace, come riporta Telegraph. La normativa anti Covid non permetterà idi stato, ma una partecipazione per le esequie di un numero limitato di persone, massimo 30. Dunque i sudditi non potranno né assistere nè partecipare, come d’altronde avrebbe preferito anche lo stesso duca di Edimburgo, sempre resto al “clamore”. E si apprende su Telegraph che la salma delrimarrà nel Castello di Windsor fino al funerale, per poi essere tumulata nei Frogmore ...