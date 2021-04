Kanye West, docuserie su Netflix sulla sua vita e sulla sua musica (Di sabato 10 aprile 2021) Kanye West è un musicista, un produttore musicale, un rapper, uno stilista, un “santone” spirituale. Ed è anche stato il marito della star planetaria di Instagram Kim Kardashian. Non è strano quindi che la sua vita sia stata trasformata in una docufiction prossimamente in onda su Netflix. Ideatori e promotori di questo progetto sono Clarence ‘Coodie’ Simmons e Chike Ozah, meglio conosciuto come Coodie & Chike. Due produttori, sceneggiatori, registi che in passato hanno raccontato, tra le altre, la storia di Benjamin Wilson Jr, promessa del basket ucciso appena diciassettenne durante una sparatoria. I due hanno già lavorato con Kanye West. Hanno prodotto infatti la terza versione del suo video “Jesus Walks” e “Through the Wire”. Ne conoscono le asperità ... Leggi su velvetmag (Di sabato 10 aprile 2021)è un musicista, un produttorele, un rapper, uno stilista, un “santone” spirituale. Ed è anche stato il marito della star planetaria di Instagram Kim Kardashian. Non è strano quindi che la suasia stata trasformata in una docufiction prossimamente in onda su. Ideatori e promotori di questo progetto sono Clarence ‘Coodie’ Simmons e Chike Ozah, meglio conosciuto come Coodie & Chike. Due produttori, sceneggiatori, registi che in passato hanno raccontato, tra le altre, la storia di Benjamin Wilson Jr, promessa del basket ucciso appena diciassettenne durante una sparatoria. I due hanno già lavorato con. Hanno prodotto infatti la terza versione del suo video “Jesus Walks” e “Through the Wire”. Ne conoscono le asperità ...

