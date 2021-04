“Insieme!”. Tommaso Zorzi, annuncio bomba su Francesco Oppini: la notizia manda in estasi i fan (Di sabato 10 aprile 2021) Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno instaurato un rapporto di amicizia bellissimo, grazie al ‘Grande Fratello Vip’. Per onore del vero, l’influencer di 26 anni si era innamorato del figlio di Alba Parietti, il quale però è felicemente fidanzato con una ragazza. Nonostante questo inevitabile rifiuto, il vincitore del reality show è riuscito a mettere da parte il sentimento e non ha rovinato il suo legame con l’ex compagno di avventura nella Casa più spiata d’Italia. E ora c’è di più. Dopo circa 48 ore di assenza dai social network, il giovane è tornato a fare compagnia sul suo profilo Instagram ai suoi innumerevoli follower. E si è immortalato in automobile proprio in compagnia di Oppini. I due sono scoppiati a ridere e hanno così fatto una sorpresa ai fan. In una storia Instagram successiva ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 10 aprile 2021)hanno instaurato un rapporto di amicizia bellissimo, grazie al ‘Grande Fratello Vip’. Per onore del vero, l’influencer di 26 anni si era innamorato del figlio di Alba Parietti, il quale però è felicemente fidanzato con una ragazza. Nonostante questo inevitabile rifiuto, il vincitore del reality show è riuscito a mettere da parte il sentimento e non ha rovinato il suo legame con l’ex compagno di avventura nella Casa più spiata d’Italia. E ora c’è di più. Dopo circa 48 ore di assenza dai social network, il giovane è tornato a fare compagnia sul suo profilo Instagram ai suoi innumerevoli follower. E si è immortalato in automobile proprio in compagnia di. I due sono scoppiati a ridere e hanno così fatto una sorpresa ai fan. In una storia Instagram successiva ...

TvTalk_Rai : Della tv italiana cambierei il disgusto. Bisogna tornare a fare una televisione che rida insieme alle persone e non… - Costanzo : Mercoledì = nuova puntata del #MaurizioCostanzoShow insieme all’inimitabile @tommaso_zorzi, non mancate ? - gouss33 : RT @TvTalk_Rai: Della tv italiana cambierei il disgusto. Bisogna tornare a fare una televisione che rida insieme alle persone e non delle p… - mariellaeartic1 : RT @TvTalk_Rai: Della tv italiana cambierei il disgusto. Bisogna tornare a fare una televisione che rida insieme alle persone e non delle p… - Franca59580415 : RT @tutticomemily: “Bisogna fare una televisione che rida insieme alle persone e non delle persone” E io auguro a Tommaso di fare una tele… -