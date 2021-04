Gotti: “Il problema è che non riusciamo a segnare. Bisogna lavorare” (Di sabato 10 aprile 2021) Il tecnico dell’Udinese, Luca Gotti, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il Torino. Queste le sue parole: “Credo che il problema più grande si quello di non riuscire a fare gol. Abbiamo difficoltà anche a porta vuota, è successo nel primo tempo. Prendiamo gol senza che Musso faccia una parata per tutta la partita. Perdere fa male sempre, a maggiore ragione oggi visto che la squadra ha gestito bene il campo e concesso pochissimo. Negli episodi siamo stati sfortunati e perdere così fa ancora più male”. Il mancato rigore: “Io non ho rivisto l’azione e ci sono tutti i supporti perché l’arbitro possa decidere. Io non posso cambiare molto, ma certamente siamo sfortunati negli episodi”. Una seconda punta: “Io credo che non sia il numero degli attaccanti a determinare la pericolosità offensiva, ma il modo con cui si gioca. Ho finito con 5 giocatori ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 10 aprile 2021) Il tecnico dell’Udinese, Luca, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il Torino. Queste le sue parole: “Credo che ilpiù grande si quello di non riuscire a fare gol. Abbiamo difficoltà anche a porta vuota, è successo nel primo tempo. Prendiamo gol senza che Musso faccia una parata per tutta la partita. Perdere fa male sempre, a maggiore ragione oggi visto che la squadra ha gestito bene il campo e concesso pochissimo. Negli episodi siamo stati sfortunati e perdere così fa ancora più male”. Il mancato rigore: “Io non ho rivisto l’azione e ci sono tutti i supporti perché l’arbitro possa decidere. Io non posso cambiare molto, ma certamente siamo sfortunati negli episodi”. Una seconda punta: “Io credo che non sia il numero degli attaccanti a determinare la pericolosità offensiva, ma il modo con cui si gioca. Ho finito con 5 giocatori ...

