"Fra Dante, jam session ed effetti speciali tutto è Fuori tema" - (Di sabato 10 aprile 2021) Ferruccio Gattuso Da martedì in seconda serata su Rai2 la coppia comica in uno show all'insegna della fantasia Non che morissero dalla voglia di fare altra tv. La verità è che volevano fare tv «altra». Ale e Franz devono la loro celebrità al piccolo schermo griffato Zelig, ma è dal palcoscenico che sono partiti, venticinque anni fa, e al palcoscenico pensano sempre (anzi, ci torneranno presto: al Teatro Lirico di Milano, nella stagione della rinascita di quello storico spazio e, si spera, anche della città post-pandemia). Insomma, ci voleva la classica proposta impossibile da rifiutare e, dicono, «ce l'ha servita il vicedirettore di Rai2 Fabio Di Iorio». Da martedì 13 aprile per otto puntate in seconda serata (subito dopo Enrico Birgnano) il duo comico, nato sedendosi su una panchina in un famoso sketch, si alza e si mette a giocare a tutto campo. Senza ...

