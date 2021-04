Filippo di Edimburgo, arrivano le prime reazioni di Harry e Meghan Markle (Di sabato 10 aprile 2021) Harry Mountbatten-Windsor e Meghan Markle si preparano per l’ultimo saluto a Filippo di Edimburgo e intanto lanciano un messaggio. Filippo di Edimburgo, Meghan Markle e Harry Mountbatten-Windsor (Getty Images)La morte del principe Filippo di Edimburgo ha lasciato un enorme vuoto all’interno della famiglia reale. Una famiglia già scossa dalla recente intervista rilasciata da Harry e Meghan Markle. I due hanno accusato pesantemente l’intero sistema pur tenendosi ben distanti dall’accusare direttamente i propri parenti. Proprio la reazione della coppia era una delle più attese da parte dei media e alla fine è arrivata. ... Leggi su chenews (Di sabato 10 aprile 2021)Mountbatten-Windsor esi preparano per l’ultimo saluto adie intanto lanciano un messaggio.diMountbatten-Windsor (Getty Images)La morte del principediha lasciato un enorme vuoto all’interno della famiglia reale. Una famiglia già scossa dalla recente intervista rilasciata da. I due hanno accusato pesantemente l’intero sistema pur tenendosi ben distanti dall’accusare direttamente i propri parenti. Proprio la reazione della coppia era una delle più attese da parte dei media e alla fine è arrivata. ...

