Farris Lazio | «Inzaghi ci è stato vicino grazie alla tecnologia | per fortuna sta bene»

Il vice di Simone Inzaghi, Massimiliano Farris, ha presentato la partita di domani contro il Verona a Lazio Style Channel. Con il tecnico positivo al Covid, toccherà a lui guidare la Lazio in panchina. Ha raccontato la settimana in casa biancoceleste. "È stata una settimana particolare, abbiamo saputo della positività di mister Inzaghi. La cosa più importante è che lui e la famiglia stiano bene. La tecnologia ci sta aiutando tantissimo, Simone ha sempre interagito con noi e la squadra. È mancata solo la presenza fisica" Sulla partita di domani: "Dovremo contrastarli sotto il punto di vista dell'intensità e della voglia, sappiamo quanto carattere Juric ha dato al Verona. Siamo consapevoli che una parte importante della nostra rincorsa Champions passa ...

