“Emilio Fede ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Raffaele di Milano” (Di sabato 10 aprile 2021) L’ex direttore del Tg4, Emilio Fede, “0è ricoverato in condizioni gravi all’ospedale San Raffaele di Milano”. La notizia è stata diffusa dal quotidiano Il Messaggero. Il giornalista, 89 anni, era stato contagiato dal coronavirus e ricoverato a Napoli al residence dell’Ospedale del Mare, dopo un periodo di isolamento trascorso in un hotel del capoluogo campano. Adesso, secondo il quotidiano romano, le sue condizioni di salute sono improvvisamente peggiorate. Fede a settembre aveva dichiarato di aver deciso di vivere nel capoluogo campano: “Vivrò là il resto della mia vita con mia moglie e con una popolazione straordinaria”. Sei mesi fa era infatti arrivata la decisione del Tribunale di sorveglianza di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) L’ex direttore del Tg4,, “0èinSandi”. La notizia è stata diffusa dal quotidiano Il Messaggero. Il giornalista, 89 anni, era stato contagiato dal coronavirus ea Napoli al residence dell’Ospedale del Mare, dopo un periodo di isolamento trascorso in un hotel del capoluogo campano. Adesso, secondo il quotidiano romano, le suedi salute sono improvvisamente peggiorate.a settembre aveva dichiarato di aver deciso di vivere nel capoluogo campano: “Vivrò là il resto della mia vita con mia moglie e con una popolazione straordinaria”. Sei mesi fa era infatti arrivata la decisione del Tribunale di sorveglianza di ...

Advertising

pisto_gol : Come direbbe Emilio Fede...@ODG_CNOG se ci siete battete un colpo ?? - fanpage : Ultim'ora Emilio Fede ricoverato in gravi condizioni al San Raffaele: - HuffPostItalia : Emilio Fede ricoverato al San Raffaele: 'Il suo fisico è provato' - mmanca : RT @HuffPostItalia: Emilio Fede ricoverato al San Raffaele: 'Il suo fisico è provato' - fattoquotidiano : “Emilio Fede ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Raffaele di Milano” -