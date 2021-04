“Dybala non gioca”: gli indizi di Pirlo sulla formazione (Di sabato 10 aprile 2021) Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, in vista della sfida contro il Genoa ha parlato della formazione da schierare senza Dybala e della gara vinta col Napoli. Soddisfatto come evidentemente non lo era da molto. Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, intende conquistare un posto in Champions League in occasione della prossima stagione. La vittoria col Napoli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 10 aprile 2021) Andrea, tecnico della Juventus, in vista della sfida contro il Genoa ha parlato dellada schierare senzae della gara vinta col Napoli. Soddisfatto come evidentemente non lo era da molto. Andrea, allenatore della Juventus, intende conquistare un posto in Champions League in occasione della prossima stagione. La vittoria col Napoli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

