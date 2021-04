Deddy, chi è il cantante di Amici: età, altezza, vita privata e Instagram (Di sabato 10 aprile 2021) Deddy, chi è il cantante di Amici 2021: età, altezza, carriera, vita privata, Instagram, curiosità e tutto quello che c’è da sapere. Deddy è uno dei cantanti del serale di Amici 2021 a cui partecipa con la squadra guidata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Nonostante le critiche ricevute nel corso dei mesi soprattutto da L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 10 aprile 2021), chi è ildi2021: età,, carriera,, curiosità e tutto quello che c’è da sapere.è uno dei cantanti del serale di2021 a cui partecipa con la squadra guidata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Nonostante le critiche ricevute nel corso dei mesi soprattutto da L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

AmiciUfficiale : Chi tra Deddy e Rosa merita di continuare il Serale di #Amici20? - deddyrosa3 : NO MA RAGAZZI NOI PARLIAMO TANTO DI DEDDY MA IMMAGINATE SANGIO QUANTO È SAD DOPO CHE LA SUA COMPAGNA DI RENEGADE NO… - assurdoassurdo : @InZaynsArms7_ posso chiederti chi hai preferito nelle sfide sangio-luca e deddy-luca? grazie millleee?? - emmee___ : @marperlo1 guardiamola e dopo vedremo.. c’è chi ha detto che Aka meritava con Deddy, ma con Sangio è stato più forte. - strangersx2 : @pazzadiamici @vistanno io ti giuro non so cosa vedi, perché in questi giorni ho visto tutto meno che INSULTI PESAN… -