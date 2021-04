Covid, Draghi tratta con Moderna per dosi extra di vaccino (Di sabato 10 aprile 2021) Emergenza coronavirus, Mario Draghi tratta con Moderna per una fornitura extra di dosi del vaccino contro il Covid. Arriva dalle colonne de la Repubblica la notizia di una trattativa privata del premier italiano Mario Draghi con Moderna per avere una fornitura extra di dosi del vaccino contro il Covid. Il Presidente del Consiglio, secondo il quotidiano, vorrebbe integrare le dosi che arriveranno in Italia alla luce degli accordi europei con altre dosi legate ad un accordo privato, quindi indipendente da Bruxelles. L’Agi riferisce che sarebbe intercorsa una telefonata tra il premier e i vertici ... Leggi su newsmondo (Di sabato 10 aprile 2021) Emergenza coronavirus, Marioconper una fornituradidelcontro il. Arriva dalle colonne de la Repubblica la notizia di unativa privata del premier italiano Marioconper avere una fornituradidelcontro il. Il Presidente del Consiglio, secondo il quotidiano, vorrebbe integrare leche arriveranno in Italia alla luce degli accordi europei con altrelegate ad un accordo privato, quindi indipendente da Bruxelles. L’Agi riferisce che sarebbe intercorsa una telefonata tra il premier e i vertici ...

