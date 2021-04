Costruzione dal basso: una novità destinata a durare? (Di sabato 10 aprile 2021) Roma, 10 apr – Tiki taka o calcio verticale? Interrogativo social, probabilmente retorico, posto dal mister interista Antonio Conte dopo il vittorioso derby di campionato per 3-0 sui cugini del Milan. Il video apparso sulla pagina Instagram dell’allenatore mostra simultaneamente l’azione del raddoppio di Lautaro (8 passaggi con 9 giocatori coinvolti) e una conclusione alta di Sensi in occasione della trasferta a Barcellona di ottobre 2019 persa 2-1 (8 passaggi, 8 giocatori coinvolti). Sollecitato più volte sull’argomento il leccese ha sempre considerato come ottimale una via di mezzo. Anche se, conoscendo le sue squadre, sembra che la seconda opzione sia quella preferita. Possesso palla e Costruzione dal basso, facciamo chiarezza Le azioni sono accomunate in quanto entrambe partono dai piedi di Handanovic e arrivano al tiro con una certa ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 10 aprile 2021) Roma, 10 apr – Tiki taka o calcio verticale? Interrogativo social, probabilmente retorico, posto dal mister interista Antonio Conte dopo il vittorioso derby di campionato per 3-0 sui cugini del Milan. Il video apparso sulla pagina Instagram dell’allenatore mostra simultaneamente l’azione del raddoppio di Lautaro (8 passaggi con 9 giocatori coinvolti) e una conclusione alta di Sensi in occasione della trasferta a Barcellona di ottobre 2019 persa 2-1 (8 passaggi, 8 giocatori coinvolti). Sollecitato più volte sull’argomento il leccese ha sempre considerato come ottimale una via di mezzo. Anche se, conoscendo le sue squadre, sembra che la seconda opzione sia quella preferita. Possesso palla edal, facciamo chiarezza Le azioni sono accomunate in quanto entrambe partono dai piedi di Handanovic e arrivano al tiro con una certa ...

gianluigibuffon : Costruzione dal basso. Buffon edition ?????? - FBiasin : Passaggio in orizzontale a zero all'ora e senza guardare: c'è chi condanna la 'costruzione dal basso', ma quella di… - IlPrimatoN : Calcio verticale o tiki taka? Antonio Conte ha spaccato il mondo del pallone in giochisti e risultatisti. Cerchiamo… - Merca_Aison : @temujin81 @aliasvaughn Tu, come il 90% delle persone che ne parla, stai confondendo il concetto di 'costruzione da… - odreina : Che senso può avere la costruzione dal basso quando mancano 50 secondi alla fine del primo tempo e stai perdendo un… -