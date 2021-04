Cormano | 4 kg di cocaina in auto | arrestata donna 51enne incensurata

(Di sabato 10 aprile 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color I carabinieri dihanno arrestato unadi 51 anni trovata in possesso di 4 kg di. L’operazione è stata effettuata ieri sera, venerdì 9 aprile, in via Filzi a. I militari della locale Stazione Carabinieri hanno tratto in arresto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, unaitaliana, tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

radiolombardia : Cormano, fermata con quattro chili di cocaina - -

Ultime Notizie dalla rete : Cormano cocaina

Radio Lombardia

Migliaia di capsule vuote, identiche a quelle per i medicinali, pronte da riempire con la. Le ha trovate lunedì la squadra Mobile in un box di via Asiago a Baranzate. In manette è ...a......tasca i poliziotti gli hanno trovato 12 grammi di, distribuiti - e non era un caso - in 35 capsule praticamente identiche a quelle sequestrate la settimana prima a casa del 45enne di. ...spaccio di sostanza stupefacente, una 51enne italiana, incensurata. La donna è stata fermata alla guida di un’autovettura per un controllo alla circolazione stradale, ed a seguito della perquisizione ...Preso Jonathan Camassa: sequestrate migliaia di capsule per le dosi di coca. Nel 2009 finì nell’operazione Smart ...