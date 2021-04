Claudia Mori sui social di Celentano: «Wilma, dammi la clava». L’attacco a Erdogan e Michel (Di sabato 10 aprile 2021) La presidente della Commissione europea non andava trattata in quel modo. Arriva la stangata di Claudia Mori sui social di Adriano Celentano. L’artista scrive la sua riflessione sulle pagine Instagram e Facebook del marito. Parole molto dure sull’accoglienza riservata da Erdogan a Ursula von der Leyen nella visita ad Ankara. L’inizio del post è già esplicito: «Wilma dammi la clava!». La celebre battuta dei Flinstones è utilizzata per sferrare il primo colpo. «Non si può dimenticare quel volgare comportamento del signor Charles Michel, presidente del Consiglio Europeo, e del signor Erdogan, in occasione della visita dei leader dell’Unione Europea ad Ankara», sostiene la Mori . Claudia ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 10 aprile 2021) La presidente della Commissione europea non andava trattata in quel modo. Arriva la stangata disuidi Adriano. L’artista scrive la sua riflessione sulle pagine Instagram e Facebook del marito. Parole molto dure sull’accoglienza riservata daa Ursula von der Leyen nella visita ad Ankara. L’inizio del post è già esplicito: «la!». La celebre battuta dei Flinstones è utilizzata per sferrare il primo colpo. «Non si può dimenticare quel volgare comportamento del signor Charles, presidente del Consiglio Europeo, e del signor, in occasione della visita dei leader dell’Unione Europea ad Ankara», sostiene la...

Advertising

leone52641 : RT @tigrotta60: Claudia Mori A. Celentano - Non succederà più (CON TESTO) - 1982 Sanremo - tigrotta60 : Claudia Mori A. Celentano - Non succederà più (CON TESTO) - 1982 Sanremo - SoulsOnRainbows : RT @acfanscommunity: Adriano Celentano e Claudia Mori elogiano Mario Draghi (e condannano Erdogan) ( - acfanscommunity : Adriano Celentano e Claudia Mori elogiano Mario Draghi (e condannano Erdogan) ( - radiolisola : #NowPlaying: Claudia Mori, Adriano Celentano - Non Succedera Piu (Remastered) -