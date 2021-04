Calcio: Italiano, 'vittoria importante ma non abbiamo espresso il solito gioco' (Di sabato 10 aprile 2021) La Spezia, 10 apr. - (Adnkronos) - "Una partita che non abbiamo mai mollato. Non siamo stati perfetti né abbiamo espresso il nostro solito gioco. Le partite a volte possono arrivare a un epilogo positivo senza essere bellissimi. Il 2-1 poteva mettere ko chiunque, ma siamo riusciti a ribaltarla. Sapevamo che il Crotone poteva mettere in difficoltà chiunque, ma vincere per noi, e in questo modo, significa molto. Vincere in queste condizioni capita nell'arco di un campionato. A Parma abbiamo preso tre pali e pareggiato". Il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano, commenta così la vittoria per 3-2 sul Crotone che avvicina la squadra ligure alla salvezza. "Siamo molto giovani, quindi imprevedibili. Alterniamo buone partite a ingenuità clamorose. La ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) La Spezia, 10 apr. - (Adnkronos) - "Una partita che nonmai mollato. Non siamo stati perfetti néil nostro. Le partite a volte possono arrivare a un epilogo positivo senza essere bellissimi. Il 2-1 poteva mettere ko chiunque, ma siamo riusciti a ribaltarla. Sapevamo che il Crotone poteva mettere in difficoltà chiunque, ma vincere per noi, e in questo modo, significa molto. Vincere in queste condizioni capita nell'arco di un campionato. A Parmapreso tre pali e pareggiato". Il tecnico dello Spezia, Vincenzo, commenta così laper 3-2 sul Crotone che avvicina la squadra ligure alla salvezza. "Siamo molto giovani, quindi imprevedibili. Alterniamo buone partite a ingenuità clamorose. La ...

Advertising

ZZiliani : Il calcio italiano è quella cosa che se #Ronaldo dà un calcio in faccia a #Cragno, #Calvarese non lo caccia e… - FBiasin : Con 22 milioni di euro di monte ingaggi complessivo, lo #Spezia è al 20° (e ultimo) posto tra i club di #SerieA. S… - ZZiliani : Il calcio italiano (col verme) è #Mazzoleni al #VAR che giudica l’errore di #Fabbri, che non dà rigore, “non chiaro… - lellacmilan : RT @ZZiliani: Il calcio italiano è quella cosa che se #Ronaldo dà un calcio in faccia a #Cragno, #Calvarese non lo caccia e #Ronaldo contin… - miagmarsuren : RT @ZZiliani: Il calcio italiano è quella cosa che se #Ronaldo dà un calcio in faccia a #Cragno, #Calvarese non lo caccia e #Ronaldo contin… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Italiano 'Sarri tornerebbe di corsa al Napoli': le ultime sul nuovo allenatore Se il Napoli vorrà ripartire con un nuovo corso andrei con un allenatore giovane, Italiano non mi ... vero che è andato ad allenare la Juventus ma questo fa parte del calcio. Lui ha fatto la storia del ...

Basket Magazine. Il numero 71 è in edicola ... i temi e gli approfondimenti più significativi sul basket italiano e internazionale. BM è ... con i Palazzetti chiusi al pubblico, il fattore campo ha meno peso: ma è un dato comune anche al calcio. ...

E' ancora Covid nel calcio italiano LaVoceDiGenova.it Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live: crisi Carrarese, Palermo frenato Risultati Serie C oggi 10 aprile, classifiche dei tre gironi e diretta gol live score delle tre partite in programma come anticipi della 35^ giornata.

Calcio: Italiano, 'vittoria importante ma non abbiamo espresso il solito gioco' La Spezia, 10 apr. - (Adnkronos) - "Una partita che non abbiamo mai mollato. Non siamo stati perfetti né abbiamo espresso il nostro solito gioco. Le partite a volte possono arrivare a un epilogo posit ...

Se il Napoli vorrà ripartire con un nuovo corso andrei con un allenatore giovane,non mi ... vero che è andato ad allenare la Juventus ma questo fa parte del. Lui ha fatto la storia del ...... i temi e gli approfondimenti più significativi sul baskete internazionale. BM è ... con i Palazzetti chiusi al pubblico, il fattore campo ha meno peso: ma è un dato comune anche al. ...Risultati Serie C oggi 10 aprile, classifiche dei tre gironi e diretta gol live score delle tre partite in programma come anticipi della 35^ giornata.La Spezia, 10 apr. - (Adnkronos) - "Una partita che non abbiamo mai mollato. Non siamo stati perfetti né abbiamo espresso il nostro solito gioco. Le partite a volte possono arrivare a un epilogo posit ...