Cagliari, Nandez c'è con l'Inter: un nuovo ruolo per Nainggolan? (Di sabato 10 aprile 2021) Ritorno lampo per Nandez contro l'Inter dopo l'infortunio col Verona. Ipotesi Nainggolan trequartista per Semplici Ritorno lampo per Nandez che, dopo la botta rimediata alla coscia contro il Verona, non alza bandiera bianca. L'Ercolino sempre in piedi del centrocampo del Cagliari – scrive la Gazzetta dello Sport – ci sarà domani a San Siro per la delicata sfida dei rossoblù contro l'Inter. Dopo tre allenamenti personalizzati, a causa del fastidio muscolare che lo ha costretto anche ad abbandonare il campo dopo 72 minuti nella gara contro l'Hellas, l'ex Boca Juniors ieri si è allenato regolarmente con il gruppo guidato da Semplici. Il rientro lampo del classe '95 uruguaiano risolve più di un problema tattico al tecnico.

