“Amici di Maria De Filippi” | ancora polemiche sulla Celentano E Deddy fa boom con “0 passi”

A tenere banco è sempre lei, Alessandra Celentano. Le sue critiche fanno "rumore", provocano polemiche e infiammano Amici di Maria De Filippi. Una valanga di proteste sui social, liti in studio. Ma stavolta entra in campo Carolyn Smith, giudice di Ballando con le Stelle. E difende la Celentano per le sue stangate alle ballerine Rosa e Martina. Amici di Maria De Filippi, parla la Smith «Guai a chi tocca Alessandra Celentano che è una vera professionista. È l'unica che sta difendendo il vero ballo. Dicono che sia cattiva, ma è solo ignoranza. Credo che sia completamente inutile proteggere i ragazzi con belle parole. A che cosa serve? Se sono scarsi è meglio che lo sappiano». Poi aggiunge: «Fa benissimo ad esprimere se ...

