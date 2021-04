Viabilità Roma Regione Lazio del 09-04-2021 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 9 aprile 2021)9 APRILEORE 18:35 MARCO CILUFFO BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAIN REDAZIONE MARCO CILUFFO SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA ALTEZZA LABARO E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E LATERAMO MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA GLI SVINCOLIFIUMICINO E APPIA CON DIFFICOLTA DI IMMISSIONE ANCHE SULLAFIUMICINO IN DIREZIONE DEL RACCORDO TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELL’ A24TERAMO TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN DIREZIONE VERSO QUEST ULTIMO RACCORDO CIRCONE SOSTENUTA ANCHE SU ALCUNE CONSOLARI SULLA FLAMINIA TRA VIA DEI DUE PONTI E IL RACCORDO SULLA CASSIA TRA TOMBA DI NERONE E IL RACCORDO DA ...