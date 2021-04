Usa, processo Floyd: 'Morto per asfissia e non per overdose' (Di venerdì 9 aprile 2021) George Floyd è Morto per asfissia e non per un overdose di fentanyl, come sostenuto dalla difesa dell'agente Derek Chauvin. Lo ha stabilito lo pneumologo Martin Tobin nella sua testimonianza al ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 9 aprile 2021) Georgepere non per undi fentanyl, come sostenuto dalla difesa dell'agente Derek Chauvin. Lo ha stabilito lo pneumologo Martin Tobin nella sua testimonianza al ...

