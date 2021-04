Traffico Roma del 09-04-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 9 aprile 2021) Luceverdevedi trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi al Aureliorallentato per lavori in su via Gregorio VII tra Piazza Pio XI piazza di Villa Carpegna in direzione di quest’ultima all’Euro Sono in pieno svolgimento i preparativi per il Gran Premio di Formula in programma domani sabato 10 e anche domenica 11 aprile diverse strade di quartiere sono chiusa alsoggette a cambiamenti nella viabilità in particolare oltre alla chiusura della Colombo tra viale Europa e via delle Tre Fontane sul raccordo fino a mezzogiorno chiusa l’uscita Pontina in direzione Eur sia in carreggiata interna che in quella esterna uscite alternative sono lo svincolo 28 Ostiense via del mare o lo svincolo 25 Laurentina di conseguenza sono formate code sulla Colombo da via Carlo Levi a Viale dell’Oceano Atlantico trafficata ...