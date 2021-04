Sostenibilità | in Austria un istituto bandisce totalmente la plastica dalla mensa scolastica

Leggi su quifinanza

(Teleborsa) – Sacchetti di carta per i panini, bottiglie di vetro riutilizzabili per acqua e bibite, zero imballaggi per uova e frutta. E, a tavola, solo prodotti local. C'è una scuola a Graz, in, che ha deciso di eliminarelapropria. È l'Ortweinschule,superiore associato all'Unesco, da anni impegnato in progetti legati all'ambiente, che ha scelto di puntare, ancora una volta, sulla. Un progetto eco, che si spera possa essere replicato in tanti altri istituti in tutta Europa. Perché – come sottolineano gli organizzatori – solo agendo, si può iniziare a dar forma a un futuro migliore. Obiettivo quest'ultimo, cui mira – tra l'altro – anche il nuovo programma Eu Eco-Tandem, promosso dall'Enit (Agenzia ...