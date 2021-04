Serie C, focolaio Catanzaro: rinviata la gara con la Juve Stabia (Di venerdì 9 aprile 2021) Catanzaro - L'esistenza di un focolaio Covid nel gruppo squadra del Catanzaro (martedì scorso, ultimo aggiornamento, i positivi erano 12) ha indotto la Lega Pro a rinviare al 21 aprile la partita ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 9 aprile 2021)- L'esistenza di unCovid nel gruppo squadra del(martedì scorso, ultimo aggiornamento, i positivi erano 12) ha indotto la Lega Pro a rinviare al 21 aprile la partita ...

