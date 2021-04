Serena Iansiti è a un passo dal cielo: diventerà mamma! (Di venerdì 9 aprile 2021) L’attrice Serena Iansiti, attualmente su Raiuno nel cast di Un passo dal cielo, aspetta il primo figlio dal compagno Ferran Paredes Rubio “C’è una grande novità, tanto che ancora non so come dirlo: quest’estate divento mamma!”: così, al settimanale Confidenze, Serena Iansiti, attualmente su Raiuno tra i protagonisti della fiction Un passo dal cielo 6 accanto a Daniele Liotti, annuncia di essere in dolce attesa del primo figlio dal compagno, Ferran Paredes Rubio noto fotografo e direttore della fotografia spagnolo che da anni lavora in Italia. Riferendosi alla maternità, Iansiti – nata a Napoli ma cresciuta a Latina con lontane origini olandesi – ha parlato di “una sorpresa di cui spero di essere all’altezza, ... Leggi su zon (Di venerdì 9 aprile 2021) L’attrice, attualmente su Raiuno nel cast di Undal, aspetta il primo figlio dal compagno Ferran Paredes Rubio “C’è una grande novità, tanto che ancora non so come dirlo: quest’estate divento”: così, al settimanale Confidenze,, attualmente su Raiuno tra i protagonisti della fiction Undal6 accanto a Daniele Liotti, annuncia di essere in dolce attesa del primo figlio dal compagno, Ferran Paredes Rubio noto fotografo e direttore della fotografia spagnolo che da anni lavora in Italia. Riferendosi alla maternità,– nata a Napoli ma cresciuta a Latina con lontane origini olandesi – ha parlato di “una sorpresa di cui spero di essere all’altezza, ...

Advertising

infoitcultura : Serena Iansiti incinta, attrice di Un passo dal cielo 6/ Aspetta il primo figlio da Ferran Paredes Rubio - Dansai75 : RT @passodalcielo6: Pronti per stasera? ?? Collegatevi alle 21:00 sul profilo Instagram di #UnPassoDalCielo6 #IGuardiani per una esilarante… - AngyDeVincenzo : Serena Iansiti e Anna Dalton nella stessa serie. ?? #Unpassodalcielo6 - AndreaCiccolal2 : Serena Iansiti è di un altro livello #UnPassoDalCielo6 - ciccia61 : RT @passodalcielo6: Pronti per stasera? ?? Collegatevi alle 21:00 sul profilo Instagram di #UnPassoDalCielo6 #IGuardiani per una esilarante… -