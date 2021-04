'Sarri tornerebbe di corsa al Napoli' (Di venerdì 9 aprile 2021) Napoli - "Orsato non arbitra più l'Inter da 3 anni? Siamo in Italia. La realtà è che dovremmo essere molto più lottatori e molto meno filosofi. Questa cosa comunque fa pensare un po'" . L'agente Beppe ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 9 aprile 2021)- "Orsato non arbitra più l'Inter da 3 anni? Siamo in Italia. La realtà è che dovremmo essere molto più lottatori e molto meno filosofi. Questa cosa comunque fa pensare un po'" . L'agente Beppe ...

Roma, accelerata per Sarri: incontro coi Friedkin e ok al progetto verde. È il favorito per il dopo - Fonseca ...Zaniolo alla Mertens e di poter contare su Under di ritorno dal Leicester e sempre stimato da Sarri così come era stimato Pedro che il tecnico ha rivitalizzato al Chelsea. Pellegrini tornerebbe a ...

Accardi, agente: “Sarri, a Napoli, ci tornerebbe anche di corsa!” L'agente Beppe Accardi è intervenuto ai microfoni di "Si Gonfia la rete" trasmissione radiofonica in onda su Radio Marte.

NAPOLI - "Orsato non arbitra più l'Inter da 3 anni? Siamo in Italia. La realtà è che dovremmo essere molto più lottatori e molto meno filosofi. Questa cosa comunque fa pensare un po'" . L'agente Beppe Accardi è intervenuto ai microfoni di "Si Gonfia la rete" trasmissione radiofonica in onda su Radio Marte. Lo vedrei certamente. Sarri è un professionista legato al Napoli, vero che è andato ad allenare la Juventus ma questo fa parte del calcio. Lui ha fatto la storia del Napoli, tornerebbe molto volentieri e di corsa al Napoli.