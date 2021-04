Quando inizia Avanti un Altro! Pure di Sera: data, ospiti tutti i vipponi del GF Vip (Di venerdì 9 aprile 2021) Come annunciato settimane fa «Avanti un Altro!» approderà in prima Serata. Abbiamo finalmente una data e le prime anticipazioni. Mediaset con un comunicato stampa ha svelato le informazioni inerenti a questa nuova avventura di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. «Avanti un Altro! Pure di Sera» data di inizio e concorrenti: tutto sul game-show con Paolo … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 9 aprile 2021) Come annunciato settimane fa «un» approderà in primata. Abbiamo finalmente unae le prime anticipazioni. Mediaset con un comunicato stampa ha svelato le informazioni inerenti a questa nuova avventura di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. «undidi inizio e concorrenti: tutto sul game-show con Paolo … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

CarloCalenda : Quando un elettore del PD inizia a twittare le vignette de il Fatto capisci chi ha avuto la meglio tra PD e 5S nel… - mauroberruto : Inizia oggi una grande partita: scrivere la parola #sport nella nostra #Costituzione e normare il #dirittoallosport… - F1Daviderusso : @EdoardoSanfilip Esatto, se non sei omologato inizia una forma di discriminazione dove vince, come sempre, la maggi… - ThManfredi : @gianlucac1 sai, quando uno inizia uno statement 'from the right and left' già mi puzza di politicanti di merda - backtolira : @fdragoni Quando inizia a fare caldo e il virus, giustamente, sparisce. Ma sarà grazie ai vaccini, of course. -