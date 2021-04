Profumi per ambiente: novità molecolari e antibatteriche per l’aria di casa (Di venerdì 9 aprile 2021) Niente profuma come la nostra casa. E il merito è anche dei Profumi per ambiente che, soprattutto nell’ultimo anno, abbiamo accolto tra le nostra mura. Un anno di pandemia e tantissimo tempo passato all’interno delle nostre abitazioni, come mai prima d’ora. Un periodo che sta continuando con le zone rosse e arancioni delle nostre città. Un tempo in cui abbiamo imparato molte cose. Per esempio a prenderci cura della nostra casa e dell’aria che si respira al suo interno. Lo abbiamo fatto con fragranze antibatteriche e fai da te: bastano oli essenziali di cannella, chiodi di garofano, citronella, origano e timo. Capaci di purificare l’aria… E lo abbiamo fatto divertendoci a far sì che Profumi di buono. Di vacanza, di ricordi e dei Profumi ... Leggi su amica (Di venerdì 9 aprile 2021) Niente profuma come la nostra. E il merito è anche deiperche, soprattutto nell’ultimo anno, abbiamo accolto tra le nostra mura. Un anno di pandemia e tantissimo tempo passato all’interno delle nostre abitazioni, come mai prima d’ora. Un periodo che sta continuando con le zone rosse e arancioni delle nostre città. Un tempo in cui abbiamo imparato molte cose. Per esempio a prenderci cura della nostrae delche si respira al suo interno. Lo abbiamo fatto con fragranzee fai da te: bastano oli essenziali di cannella, chiodi di garofano, citronella, origano e timo. Capaci di purificare… E lo abbiamo fatto divertendoci a far sì chedi buono. Di vacanza, di ricordi e dei...

