Parma-Milan | Pioli | “Non mi importa quante partite manchino Mandzukic? Ci darà soddisfazioni”

(Di venerdì 9 aprile 2021) Ilsi proietta alla sfida didi sabato pomeriggio.I rossoneri affronteranno i ducali nella gara valida per la 30a giornata del campionato di Serie A. Il tecnico della compagineista, Stefano, intervenuto in conferenza stampa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."Conta solo la partita di domani, non mi piace il concetto di dire che mancano nove. Dovremo cercare di giocare meglio di come abbiamo fatto nell'ultima gara, domani affrontiamo una squadra fisica, veloce e che gioca un calcio efficace.?Mario è stato molto sfortunato ma è un grande giocatore e un grande uomo. Non può essere nella migliore condizione dopo due giorni di allenamento e due mesi di assenza, ma a livello di personalità e forza credo che potrà darci delle ...

Advertising

Inter : ?? | FILOTTO ? Benevento ? Fiorentina ? Lazio ? Milan ? Genoa ? Parma ? Atalanta ? Torino ? Bologna ? Sassuolo… - Inter_id : ????. ????????????????????. ????????????????. ? Benevento ?? ? Fiorentina ? ? Lazio ?? ? AC Milan ? ? Genoa ?? ? Parma ? ? Atalanta ?? ? T… - Inter_en : ?? | WINNING RUN ? Benevento ? Fiorentina ? Lazio ? AC Milan ? Genoa ? Parma ? Atalanta ? Torino ? Bologna ? Sassuo… - calciomercatoit : ??? #ParmaMilan - Le parole di #Pioli alla vigilia: dalle condizioni di Calabria e Mandzukic, al futuro di… - cmdotcom : #Milan, #Pioli: 'Solo in tre out con il #Parma, abbiamo capito i nostri errori. #Scudetto? Ne avete parlato solo vo… -

Ultime Notizie dalla rete : Parma Milan

Stefano Pioli ha parlato alla vigilia diStefano Pioli, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro il. LEGGI LA CONFERENZA INTEGRALE SUNEWS 24- "Conta ...Le dichiarazioni di Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia diMOMENTO - 'Conta esclusivamente la partita di domani, non mi piace il concetto per cui mancano ancora 9 partite alla fine. No, manca quella di domani e dobbiamo concentrarci ...Milan, ansia per Ibrahimovic: domani giornata decisiva. Le novità. Ibrahimovic e Kjaer hanno svolto lavoro personalizzato oggi a Milanello: sarà fondamentale l’allenamento di ...Così Stefano Pioli nella conferenza stampa alla vigilia di Parma-Milan, sfida fondamentale per i rossoneri in difficoltà nell’ultimo periodo e ancora a caccia della certezza di giocare la prossima ...