Musei Vaticani | è confermata la tanto attesa riapertura

(Di venerdì 9 aprile 2021) La buona notizia per tutti gli appassionati di arte sacra è finalmente arrivata: ie i Giardiniriapriranno al pubblico. Le visite riprenderanno da lunedì 3 maggio e saranno consentite esclusivamente tramite prenotazione online. E in numeri contingentati, nei limiti di quanto consentito dall’emergenza pandemica. Regole rigorose Oltre alla mascherina obbligatoria e al distanziamento L'articolo proviene da La Luce di Maria.

E ihanno già messo nero su bianco le nuove norme per i visitatori: prenotazione obbligatoria, puntualità negli orari di accesso, mascherine, distanziamento di oltre un metro. "Potrà ...E ihanno già messo nero su bianco le nuove norme per i visitatori: prenotazione obbligatoria, puntualità negli orari di accesso, mascherine, distanziamento di oltre un metro. 'Potrà ...La buona notizia per tutti gli appassionati di arte sacra è finalmente arrivata: i Musei e i Giardini Vaticani riapriranno al pubblico. Le visite riprenderanno da lunedì 3 maggio e saranno consentite ...Mentre i musei italiani e i parchi archeologici aspettano di conoscere la data della riapertura, fluttuando nell’incerto scenario della pandemia, le collezioni del Papa annunciano una prudente riparte ...