LIVE Musetti-Djere 4-6 6-4 1-4, ATP Cagliari in DIRETTA: il serbo trova il doppio break nel set decisivo (Di venerdì 9 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-HANFMANN 15-30 doppio fallo Djere da destra. 15-15 Accorcia troppo in difesa il carrarino. 0-15 Dritto terrificante di Musetti! Djere non contiene! 1-4 break Djere! Il serbo giocando alla grande questo game scappa via e si prende il doppio break di vantaggio nel set decisivo. La strada si fa molto in salita per il 19enne di Carrara. 15-40 PUNTO STRAORDINARIO VINTO DA Djere! Ci ha provato in tutti modi a difendersi l’azzurro, ma il serbo ha disegnato letteralmente il campo. 15-30 Non calcola bene la lunghezza del dritto Musetti che ora ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-HANFMANN 15-30falloda destra. 15-15 Accorcia troppo in difesa il carrarino. 0-15 Dritto terrificante dinon contiene! 1-4! Ilgiocando alla grande questo game scappa via e si prende ildi vantaggio nel set. La strada si fa molto in salita per il 19enne di Carrara. 15-40 PUNTO STRAORDINARIO VINTO DA! Ci ha provato in tutti modi a difendersi l’azzurro, ma ilha disegnato letteralmente il campo. 15-30 Non calcola bene la lunghezza del drittoche ora ...

