LIVE Musetti-Djere 4-6 0-0, ATP Cagliari in DIRETTA: il serbo si aggiudica il primo set (Di venerdì 9 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-HANFMANN 15-15 Non chiude il punto con il rovescio Musetti e Djere recupera campo. 15-0 Parte con una buona prima Musetti nel secondo set. 16.54 Non è bastato all’azzurro servire l’81% di prime in campo: Djere ha servito alla grande soprattutto con la prima (76% di punti vinti con il primo servizio). 16.52 Un vero peccato per Musetti che perde la battuta nel settimo gioco giocando male due punti. Per il resto c’è stato un sostanziale equilibrio in questo primo parziale, con la partita che è girata su pochissimi punti, sui quali Djere si è fatto trovare più pronto. 6-4 Djere! IL serbo ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-HANFMANN 15-15 Non chiude il punto con il rovesciorecupera campo. 15-0 Parte con una buona primanel secondo set. 16.54 Non è bastato all’azzurro servire l’81% di prime in campo:ha servito alla grande soprattutto con la prima (76% di punti vinti con ilservizio). 16.52 Un vero peccato perche perde la battuta nel settimo gioco giocando male due punti. Per il resto c’è stato un sostanziale equilibrio in questoparziale, con la partita che è girata su pochissimi punti, sui qualisi è fatto trovare più pronto. 6-4! IL...

