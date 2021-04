Le ultimissime sulle probabili formazioni di Udinese-Torino (Di venerdì 9 aprile 2021) A chiudere il sabato di Serie A è la gara serale tra Udinese e Torino. I friulani occupano una posizione di classifica tranquilla, il Toro vuole allontanare gli ultimi 3 posti. Gotti dovrebbe riproporre il collaudato 3-5-1-1 con Pereyra a sostegno di Llorente. Stryger Larsen dovrebbe spuntarla su Zeegelaar a sinistra. La cattiva notizia è l’infortunio muscolare di Nuytinck, sicuro assente col Torino. Difesa quindi composta da Becao, Bonifazi e Samir. In casa Toro ci sarà Milinkovic-Savic il vice Sirigu, in porta. Ancora fuori Singo, che però dovrebbe tornare in panchina. Saranno Vojvoda e Ansaldi a giocare sulle fasce, mentre è probabile la conferma di Verdi a sostegno di Sanabria e Belotti con la coppia di mediani Rincon-Mandragora. Queste le probabili ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 9 aprile 2021) A chiudere il sabato di Serie A è la gara serale tra. I friulani occupano una posizione di classifica tranquilla, il Toro vuole allontanare gli ultimi 3 posti. Gotti dovrebbe riproporre il collaudato 3-5-1-1 con Pereyra a sostegno di Llorente. Stryger Larsen dovrebbe spuntarla su Zeegelaar a sinistra. La cattiva notizia è l’infortunio muscolare di Nuytinck, sicuro assente col. Difesa quindi composta da Becao, Bonifazi e Samir. In casa Toro ci sarà Milinkovic-Savic il vice Sirigu, in porta. Ancora fuori Singo, che però dovrebbe tornare in panchina. Saranno Vojvoda e Ansaldi a giocarefasce, mentre è probabile la conferma di Verdi a sostegno di Sanabria e Belotti con la coppia di mediani Rincon-Mandragora. Queste le...

Le ultimissime sulle probabili formazioni di Udinese-Torino alfredopedulla.com

