L'acqua radioattiva di Fukushima sarà riversata in mare (Di venerdì 9 aprile 2021) Il governo giapponese ha deciso di rilasciare nell’oceano l’acqua radioattiva contenuta nelle cisterne, impiegata per raffreddare i reattori danneggiati nella centrale di Fukushima. Lo anticipano i media nipponici, che citano fonti dell’esecutivo, spiegando che l’annuncio verrà reso noto martedì, nonostante la contrarietà dell’industria della pesca, oltre ai residenti e dei rappresentanti della agricoltura locale. Disapprovazione è stata espressa a più riprese anche dai Paesi vicini, tra cui la Cina e la Corea del Sud. Per raffreddare gli impianti danneggiati nella catastrofe del 2011, ogni giorno si aggiungono ai serbatoi circa 140 tonnellate di acqua contaminata - nella quale è presente il trizio, un isotopo radioattivo dell’idrogeno. Nell’ area adiacente all’impianto sono già presenti più di 1.000 cisterne, e ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 9 aprile 2021) Il governo giapponese ha deciso di rilasciare nell’oceano l’contenuta nelle cisterne, impiegata per raffreddare i reattori danneggiati nella centrale di. Lo anticipano i media nipponici, che citano fonti dell’esecutivo, spiegando che l’annuncio verrà reso noto martedì, nonostante la contrarietà dell’industria della pesca, oltre ai residenti e dei rappresentanti della agricoltura locale. Disapprovazione è stata espressa a più riprese anche dai Paesi vicini, tra cui la Cina e la Corea del Sud. Per raffreddare gli impianti danneggiati nella catastrofe del 2011, ogni giorno si aggiungono ai serbatoi circa 140 tonnellate dicontaminata - nella quale è presente il trizio, un isotopo radioattivo dell’idrogeno. Nell’ area adiacente all’impianto sono già presenti più di 1.000 cisterne, e ...

Advertising

Kapparar1 : RT @MediasetTgcom24: Giappone, acqua radioattiva di Fukushima sarà riversata in mare #fukushima - il_Tinto : RT @HuffPostItalia: L'acqua radioattiva di Fukushima sarà riversata in mare - Pura_Vida69 : RT @MediasetTgcom24: Giappone, acqua radioattiva di Fukushima sarà riversata in mare #fukushima - Andrearey91 : RT @MediasetTgcom24: Giappone, acqua radioattiva di Fukushima sarà riversata in mare #fukushima - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Giappone, acqua radioattiva di Fukushima sarà riversata in mare #fukushima -

Ultime Notizie dalla rete : acqua radioattiva Distretti made in Italy per lanciare le rinnovabili. Lettera di quattro esperti a Mario Draghi ...quali si è registrata la fusione del nocciolo è ancora un miraggio (le autorità parlano di almeno altri 30 - 40 anni) e ogni giorno continuano a essere prodotti 140 metri cubi di acqua radioattiva. ...

Distretti made in Italy per lanciare le rinnovabili. Lettera a Draghi ...quali si è registrata la fusione del nocciolo è ancora un miraggio (le autorità parlano di almeno altri 30 - 40 anni) e ogni giorno continuano a essere prodotti 140 metri cubi di acqua radioattiva.

Giappone, l'acqua radioattiva di Fukushima sarà riversata nell'oceano Giornale di Sicilia L'acqua radioattiva di Fukushima sarà riversata in mare Il governo giapponese ha deciso di rilasciare nell’oceano l’acqua radioattiva contenuta nelle cisterne, impiegata per raffreddare i reattori danneggiati nella centrale di Fukushima. Lo anticipano i me ...

Giappone, l'acqua radioattiva di Fukushima sarà riversata nell'oceano Il governo giapponese ha deciso di rilasciare nell’oceano l’acqua radioattiva contenuta nelle cisterne, impiegata per raffreddare i reattori danneggiati ...

...quali si è registrata la fusione del nocciolo è ancora un miraggio (le autorità parlano di almeno altri 30 - 40 anni) e ogni giorno continuano a essere prodotti 140 metri cubi di. ......quali si è registrata la fusione del nocciolo è ancora un miraggio (le autorità parlano di almeno altri 30 - 40 anni) e ogni giorno continuano a essere prodotti 140 metri cubi diIl governo giapponese ha deciso di rilasciare nell’oceano l’acqua radioattiva contenuta nelle cisterne, impiegata per raffreddare i reattori danneggiati nella centrale di Fukushima. Lo anticipano i me ...Il governo giapponese ha deciso di rilasciare nell’oceano l’acqua radioattiva contenuta nelle cisterne, impiegata per raffreddare i reattori danneggiati ...