Istat, Commercio: febbraio in ripresa ma su anno ancora - 5,7% (Di venerdì 9 aprile 2021) Secondo i dati Istat, a febbraio 2021 si registra per le vendite al dettaglio 'un'ampia crescita congiunturale, trainata dalle vendite dei beni non alimentari, in notevole recupero rispetto ai livelli ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 9 aprile 2021) Secondo i dati, a2021 si registra per le vendite al dettaglio 'un'ampia crescita congiunturale, trainata dalle vendite dei beni non alimentari, in notevole recupero rispetto ai livelli ...

Advertising

fainformazione : Istat, l'andamento del commercio al dettaglio a febbraio 2021 In deciso aumento a febbraio la stima del dato cong… - fainfoeconomia : Istat, l'andamento del commercio al dettaglio a febbraio 2021 In deciso aumento a febbraio la stima del dato cong… - dariodivico : @teobocconi Le confesso che il suo tono non mi piace. La notizia è che mentre siamo in zona-qualcosa il commercio h… - LuigiF97101292 : RT @istat_it: Commercio al dettaglio: a febbraio 2021 vendite +6,6% su gennaio, -5,7% su base annua #istat - MediasetTgcom24 : Istat, Commercio: febbraio in ripresa ma su anno ancora -5,7% #commercio -