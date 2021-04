Incontro tra Crimi e Letta, volontà di proseguire insieme alle prossime comunali (Di venerdì 9 aprile 2021) Questa mattina, a quanto si apprende da fonti M5S, il capo politico del Movimento Vito Crimi ha incontrato il segretario del Pd Enrico Letta a Roma. Quello tra Crimi e Letta, spiegano fonti del M5S, ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 9 aprile 2021) Questa mattina, a quanto si apprende da fonti M5S, il capo politico del Movimento Vitoha incontrato il segretario del Pd Enricoa Roma. Quello tra, spiegano fonti del M5S, ...

Recovery Fund, incontro tra Regioni e Governo La Voce di Bolzano Pd: incontro Letta-Crimi, 'proseguire percorso comune' Lo rendono noto fonti M5S circa l'incontro avvenuto questa mattina a Roma tra il capo politico del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi, e il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta. Durante il ...

Comunali: Crimi a Letta, 'collaborare se condizioni, non incideranno su percorso comune' Roma, 9 apr. (Adnkronos) - Nell'incontro di questa mattina tra Enrico Letta e Vito Crimi, sul tema delle amministrative, con i tanti Comuni attesi al voto, dal capo politico del M5S è stata ribadita ...

