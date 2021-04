Il professor Crisanti finisce in quarantena per un positivo sull’aereo (Di venerdì 9 aprile 2021) “Sono a casa mia a Londra in quarantena perché sul volo c’era un positivo, devo stare in isolamento dieci giorni, praticamente passerò il mio soggiorno inglese stando solo a casa”. Lo ha riferito Andrea Crisanti, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova, intervenuto a ‘Un giorno da Pecora’ su Rai Radio1. Il professor Crisanti finisce in quarantena per un positivo sul suo aereo Crisanti ha parlato del vaccino AstraZeneca: “Il vaccino AstraZeneca è efficace e sicuro, provoca effetti gravi in 1 caso su 2 milioni e mezzo”. Poi ha detto che sugli psicologi il presidente del Consiglio Mario Draghi “ha fatto bene a lamentare i vaccini per gli under 60, dobbiamo vaccinare gli over 60 per ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 9 aprile 2021) “Sono a casa mia a Londra inperché sul volo c’era un, devo stare in isolamento dieci giorni, praticamente passerò il mio soggiorno inglese stando solo a casa”. Lo ha riferito Andrea, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova, intervenuto a ‘Un giorno da Pecora’ su Rai Radio1. Ilinper unsul suo aereoha parlato del vaccino AstraZeneca: “Il vaccino AstraZeneca è efficace e sicuro, provoca effetti gravi in 1 caso su 2 milioni e mezzo”. Poi ha detto che sugli psicologi il presidente del Consiglio Mario Draghi “ha fatto bene a lamentare i vaccini per gli under 60, dobbiamo vaccinare gli over 60 per ...

