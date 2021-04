Golf | Augusta Masters 2021 | calendario | programma | orari | diretta tv e streaming

(Di venerdì 9 aprile 2021) La stagione del grandeentra definitivamente nel vivo con l’, il primo Major stagionale, inda giovedì 8 a domenica 11 aprile nella consueta e splendida cornice dell’NationalClub (USA, Georgia). Quattro giorni di grandissimo spettacolo su uno dei campi più belli del mondo, con il campione in carica Dustin Johnson che cercherà di confermare sulle proprie spalle la prestigiosa giacca verde. Assente Tiger Woods, campione nel 2019 ma ora alle prese con il difficilissimo recupero dall’incidente stradale che lo ha visto coinvolto nelle scorse settimane. Per l’Italia sarà presente Francesco Molinari, che dopo una lunga pausa è tornato in campo con buonissimi risultati che lasciano ben sperare per il proseguo della ...

Con una seconda parte di gara perfetta Justin Rose è in testa al Masters dicon 65 colpi, 4 meglio di Brian Harman e Hideki Matsuyama. Rose, che aveva cominciato con un ...su un campo da' ...Ad, in Georgia (Usa), l'85ª edizione del The Masters, primo Major 2021 delmaschile è iniziata nel segno delle sorprese. Il primo round (ancora incorso, con la classifica in divenire) ha ...Avvio di Masters 2021 non certo deludente: l'inglese sorprende tutti e chiude addirittura a -7. Big staccati per ora. Francesco Molinari a +2 ...Rory McIlroy ha concluso il proprio primo giro al Masters con lo score di +4, e dunque in 76 colpi. Non una bellissima situazione per il nordirlandese, autore di sei bogey e due birdie nel corso delle ...