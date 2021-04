Giro dei Paesi Baschi 2021, Tadej Pogacar: “La Jumbo-Visma ha perso la maglia, dunque sicuramente hanno commesso degli errori” (Di venerdì 9 aprile 2021) Nella frazione di ieri del Giro dei Paesi Baschi, lo statunitense Brandon McNulty ha attaccato in discesa insieme ad altri cinque corridori e ha guadagnato 50? sugli uomini di classifica. In questo modo, il giovane della UAE Team Emirates ha sfilato la maglia di leader allo sloveno Primoz Roglic, il quale non lo ha seguito, poiché timoroso di scoprire il fianco al contrattacco di Tadej Pogacar. La scelta della Jumbo-Visma ha fatto particolarmente discutere poiché a Roglic era rimasto un compagno, il danese Vingegaard, ma ha preferito lasciare che questi seguisse McNulty, per giocarsi la tappa, anziché tenerlo al proprio fianco per farlo lavorare e provare a limitare, così, i danni. Lo stesso Pogacar, che ricordiamo essere compagno di ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 aprile 2021) Nella frazione di ieri deldei, lo statunitense Brandon McNulty ha attaccato in discesa insieme ad altri cinque corridori e ha guadagnato 50? sugli uomini di classifica. In questo modo, il giovane della UAE Team Emirates ha sfilato ladi leader allo sloveno Primoz Roglic, il quale non lo ha seguito, poiché timoroso di scoprire il fianco al contrattacco di. La scelta dellaha fatto particolarmente discutere poiché a Roglic era rimasto un compagno, il danese Vingegaard, ma ha preferito lasciare che questi seguisse McNulty, per giocarsi la tappa, anziché tenerlo al proprio fianco per farlo lavorare e provare a limitare, così, i danni. Lo stesso, che ricordiamo essere compagno di ...

