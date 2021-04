Giro dei Paesi Baschi 2021, doppietta Deceuninck-Quick Step a Ondarroa! Vittoria di Honoré davanti a Cerny (Di venerdì 9 aprile 2021) Deceuninck-Quick Step padrona assoluta della quinta tappa del Giro dei Paesi Baschi 2021. Ad avere la meglio, al termine della fuga del giorno, è stato il danese Mikkel Honoré, che ha tagliato il traguardo di Ondarroa a braccia alzate assieme al compagno di squadra, il ceco Josef Cerny. Terzo a 17? il francese Julien Bernard (Trek-Segafredo), anche lui componente dell’azione. Staccato a 28? il resto del gruppo, con l’azzurro Stefano Oldani (Lotto Soudal) sesto di giornata. Alla vigilia dell’ultima e decisiva frazione, Brandon McNulty (EF Education Nippo) si mantiene leader della corsa con 23? di vantaggio su Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Subito bagarre nei primi chilometri di gara caratterizzati da numerosi tentativi di attacco. La ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 aprile 2021)padrona assoluta della quinta tappa deldei. Ad avere la meglio, al termine della fuga del giorno, è stato il danese Mikkel, che ha tagliato il traguardo di Ondarroa a braccia alzate assieme al compagno di squadra, il ceco Josef. Terzo a 17? il francese Julien Bernard (Trek-Segafredo), anche lui componente dell’azione. Staccato a 28? il resto del gruppo, con l’azzurro Stefano Oldani (Lotto Soudal) sesto di giornata. Alla vigilia dell’ultima e decisiva frazione, Brandon McNulty (EF Education Nippo) si mantiene leader della corsa con 23? di vantaggio su Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Subito bagarre nei primi chilometri di gara caratterizzati da numerosi tentativi di attacco. La ...

