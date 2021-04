**Firenze: Cassazione, ‘Verdini incontrastato dominus, Ccf strumentalizzato a fini personali'** (Di venerdì 9 aprile 2021) Roma, 9 apr. (Adnkronos) - “Sotto il profilo della gestione dell'istituto, l'attività della Banca d'Italia evidenziava sin dal 2006 le gravi anomalie nella governance aziendale, accentrata nella persona di Denis Verdini, incontrastato dominus del consiglio di amministrazione di un istituto creditizio strumentalizzato a fini personali, in assenza di un organo di controllo sindacale realmente autonomo e critico rispetto alle scelte gestorie”. Lo scrivono i giudici della Quinta sezione penale della Cassazione nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 3 novembre hanno resa definitiva la condanna per l'ex senatore per la bancarotta dell'ex credito cooperativo fiorentino, confermando la condanna a più di sei anni inflitta in Appello. “Le anomalie riscontrate dai ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Roma, 9 apr. (Adnkronos) - “Sotto il profilo della gestione dell'istituto, l'attività della Banca d'Italia evidenziava sin dal 2006 le gravi anomalie nella governance aziendale, accentrata nella persona di Denis Verdini,del consiglio di amministrazione di un istituto creditizio, in assenza di un organo di controllo sindacale realmente autonomo e critico rispetto alle scelte gestorie”. Lo scrivono i giudici della Quinta sezione penale dellanelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 3 novembre hanno resa detiva la condanna per l'ex senatore per la bancarotta dell'ex credito cooperativo fiorentino, confermando la condanna a più di sei anni inflitta in Appello. “Le anomalie riscontrate dai ...

Advertising

TV7Benevento : **Firenze: Cassazione, ‘Verdini incontrastato dominus, Ccf strumentalizzato a fini personali’**... - walter63631215 : RT @Tg3web: Inizia a Firenze il nuovo processo d'appello per la morte di Martina Rossi, la giovane precipitata da un balcone dieci anni fa… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Inizia a Firenze il nuovo processo d'appello per la morte di Martina Rossi, la giovane precipitata da un balcone dieci anni fa… - Tg3web : Inizia a Firenze il nuovo processo d'appello per la morte di Martina Rossi, la giovane precipitata da un balcone di… -