Filippo di Edimburgo | l’uomo sempre un passo indietro ad Elisabetta II

Leggi su chenews

(Di venerdì 9 aprile 2021)diè morto, ma ha vissuto una vita intensa, quasi da film, accanto alla moglie, la ReginaII d’Inghilterra. ReginaII e il principedi(Getty Images)distato per certi versi un personaggio controverso. Nato il 10 giugno del 1921 come principe di Grecia e Danimarca. Suo nonno materno, morto pochi mesi dopo la sua nascita, dopo una brillante carriera militare in Inghilterra aveva abbandonato il cognome tedesco Battenberg, per un più inglese Mountbatten. Cresciuto e istruito in Francia vide le proprie sorelle legarsi tutte sentimentalmente a nobili teutonici. La madre di, invece, fu spedita in una casa di cura ...